شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي: «رجال طائرة الأهلي» حقق لقب الدوري عن جدارة.. وهدفنا الفوز بكل البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لـ«رجال طائرة الأهلي» عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب بطولة الدوري للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدًا أن الفريق استحق التتويج عن جدارة واستحقاق بعد موسم صعب شهد العديد من التحديات.

وأوضح مصيلحي أن «رجال طائرة الأهلي» كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية كعادتهم في هذا الموسم، الذي شهد توقفات عديدة وغياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لكن الفريق تكاتف ونجح في عبور هذه الظروف وصولا إلى المرحلة الختامية والتتويج باللقب للمرة رقم 33 في تاريخ النادي.

وأضاف: «بعد الخسارة أمام طلائع الجيش كان لدينا ثقة في القدرة على حسم اللقب، ودرسنا الزمالك جيدا ووقفنا على نقاط القوة والضعف، والحمد لله كنا موفقين للغاية لنحسم المباراة بثلاثة أشواط دون مقابل».

وقال مصيلحي إن جمهور الأهلي يستحق الفرحة باللقب، بعد أن ساند الجهاز الفني واللاعبين على مدار الموسم، وإنه بشكل شخصي تلقى العديد من رسائل الدعم، موجهًا التحية لكل من دعم «رجال طائرة الأهلي» خلال الفترة الماضية.

ووجه مصيلحي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإدارة النشاط الرياضي على توفير كافة المقومات اللازمة لنجاح «رجال طائرة الأهلي» من خلال التعاقدات ومعسكرات إعداد والمساندة المستمرة، وشدد على أن الفريق يسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.