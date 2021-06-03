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محمد صلاح يسخر من كوكا لهذا السبب (فيديو)

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقضي محمد صلاح نجم الإنجليزي عطلته الصيفية في مصر وسط عدد كبير من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين، ويشارك متابعيه بين الحين والآخر صورا من عطلته.

ونشر النجم المصري مقطع فيديو يجمعه بزميله في منتخب مصر والمحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني أحمد حسن «كوكا» وهما يلعبان الشطرنج.

وظهر صلاح وهو يسخر من كوكا بعد تفوقه عليه في لعبة الشطرنج ووافق صلاح مؤخرا على المشاركة في أولمبياد طوكيو مع منتخب بلاده ولكن القرار النهائي سيبقى لدى فريقه ليفربول.

يذكر أن المنتخب الأوليمبي المصري سيلعب مبارياته في أولمبياد طوكيو خلال دور المجموعات إلى جانب كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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