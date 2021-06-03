شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا وليامز تتأهل للدور الثالث في «فرنسا المفتوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- رويترز

تجاوزت سيرينا وليامز المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، تعثرها في المجموعة الثانية لتبلغ، الأربعاء، الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها 6-3 و5-7 و6-1 على ميهايلا بوزارنسكو.

وتألقت وليامز الفائزة بلقب رولان جاروس ثلاث مرات، والحائزة 23 لقباً كبيراً، لكنها توقفت عن هذا الرقم منذ 2017 متأخرة بفارق لقب واحد عن مارجريت كورت صاحبة الرقم القياسي عبر التاريخ، في المجموعة الأولى، قبل أن تتراجع.

وتأخرت اللاعبة البالغ عمرها 39 عاماً، المصنفة السابعة في باريس، لكنها لم تتجاوز الدور الرابع منذ بلوغها النهائي في 2016، 4-2 في المجموعة الثانية عندما كسرت بوزارنسكو إرسالها لأول مرة.

لكن سيرينا استعادت هيمنتها،عندما كسرت إرسال منافستها الرومانية في الشوط التالي، وسنحت لها فرصتان لكسر الإرسال في الشوط 11.

وحافظت بوزارنسكو على تماسكها، ونجحت في تجاوز الفرصتين لتدرك التعادل 5-5 قبل حسم المجموعة الثانية والإرسال مع سيرينا.وتقدمت سيرينا 4-صفر، بعدما كسرت إرسال منافستها مرتين في المجموعة الحاسمة، لكن النتيجة لم تعبر عن ما بذلته اللاعبة الرومانية من مجهود للبقاء في المباراة.

لكن خبرة سيرينا كانت حاسمة في اللحظات المهمة، لتفوز بالمباراة، وتضرب موعداً مع مواطنتها دانييل كولينز في الدور الثالث.

واقتربت سيرينا عدة مرات من معادلة الرقم القياسي لكورت منذ فوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 2017.