شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: مهمتنا صعبة وليست مستحيلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الهولندي بيرت مارفيك مدرب منتخب الإمارات، أن«الأبيض» سيقاتل من أجل الفوز على ماليزيا وفي المباريات الثلاث المتبقية،حتى يضمن المنافسة على المركز الأول في المجموعة السابعة والمؤهل مباشرة إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال.

وقال مارفيك: المهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، وهدفنا الفوز أولاً في مباراة ماليزيا، وثقتي كبيرة في اللاعبين، لتحقيق هدفنا وطموح جمهور الإمارات الذي أسعدنا بعودته إلى المدرجات، وتشجيعه مهم جداً للفريق.

وتابع: منتخب الإمارات يمر بضغوط حسابات احتلاله المركز الرابع بست نقاط،لذلك يجب أن تكون البداية أمام ماليزيا صحيحة.

واعتبر أن منتخب الإمارات تطور عن السابق، وعن الفترة الأولى التي بدأ فيها التصفيات، والجميع شعر بهذا التطور،كما أن اللاعبين سعداء بطريقة اللعب التي نعتمد عليها،وأرى يومياً مدى تعطشهم لبدء المنافسات والفوز. وقال حارس منتخب الإمارات علي خصيف: سعيد بالعودة مجدداً لقائمة المنتخب، وسيكون طموحنا العودة بقوة للمنافسة في المجموعة السابعة.

من جهته،أشاد تان سينج مدرب منتخب ماليزيا بنظيره الإمارات، ورأى أن استعدادات «الأبيض» كانت أفضل من فريقه الذي عانى ظروف فيروس كورونا، مؤكداً أنه رغم الخسارة الودية أمام البحرين صفر-2 والكويت 1-4،إلا أن ماليزيا استفادت من اللقاءين، لتشابه مستوى وأداء المنتخبين الخليجيين مع الإمارات.