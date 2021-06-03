شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة مباراة سمسطا والألومنيوم وتوقيع عقوبات على الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة مركز شباب سمسطا مع الألمونيوم ضمن مسابقة دوري القسم الثاني يوم الثلاثاء المقبل بملعب مركز شباب ببا الرابعة عصرًا بدون جمهور.

كما قررت مسابقات اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه على مركز شباب سمسطا لنزول أعضاء الجهاز الفني أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة، مع إيقاف هاني جمال مدرب حراس المرمى وحسام حسن لاعب الفريق وعادل نور الدين لاعب الفريق 4 مباريات وألف جنيه غرامة لكل منهم لما بدر منهم تجاه الحكم.

فيما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على الألومنيوم 5 آلاف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني إلى أرض الملعب والاعتراض على الحكم.

من ناحية أخرى، تلقى نادي بيراميدز إخطارا من إدارة المسابقات باتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد 3 مباريات من لقاءات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد تأجيل عدد من المباريات بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا مؤخرا.

وتقرر وفقا للجدول المرسل من جانب اتحاد الكرة أن تكون بداية مباريات بيراميدز أمام سموحة يوم 15 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء، على أن يحل الفريق ضيفا على الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في التاسعة مساء على استاد السلام، قبل أن يستضيف انبي يوم 5 يوليو على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء.