شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يختبر بديل أفشة في ودية الشرق للتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اختبار أكثر من لاعب في مركز صانع الألعاب، خلال المباراة الودية المقرر إقامتها اليوم أمام فريق نادي الشرق للتأمين وذلك لتجهيز اللاعبين للمشاركة في مباراة الترجي يوم 19 يونيو الجاري بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حال تأكد غياب محمد مجدي أفشة عن اللحاق بموقعة الذهاب في رادس.

ويرغب موسيماني في منح الفرصة لأكثر من لاعب في مركز صانع الألعاب مثل جونيور أجايي وناصر ماهر ووليد سليمان، فى ودية الشرق للتأمين من أجل تجهيزهم للاستعانة بأحدهم في مباراة الترجي بتونس، لاسيما مع غموض موقف أفشة من اللحاق بالمباراة الولى ضد بطل تونس.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي أكثر من سيناريو بشأن التعامل مع إصابة محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأحمر، حال تأكد غيابه عن المشاركة في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 19 يونيو الجاري.

ويجهز الجهاز الفني للأهلي أكثر من سيناريو حال تأكد غياب أفشة عن موقعة الذهاب برادس أولها تغيير طريقة اللعب وتحول الطريقة من 4 / 2 / 3 / 1 إلى 4 / 4 / 2، أو اللعب بثلاثي وسط ارتكاز والاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3، وفقا للمعطيات وظروف المباراة وبعد دراسة الخصم جيدا للاستقرار على الطريقة التي سيلعب بها.

وقد يفكر موسيماني في الدفع بجونيور أجايي للعب بدلا من أفشة على أن يقوم بنفس الدور كصانع ألعاب ويحافظ على طريقة اللعب المعتادة للأهلي أو يلعب بثنائي رأس حربة ويدفع بالثنائي محمد شريف وصلاح محسن في قيادة هجوم الأهلي ومن ورائهما عمرو السولية واليو ديانج ومعهم حسين الشحات وطاهر محمد.