شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. كنزى حيدر لاعبة الطائرة: هوايتى الرسم وحلمى أكون مذيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "كنزى حيدر" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى المعادى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مكرونة وبانيه

من نجمك المفضل ؟

عمرو دياب وتامر حسنى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب وتامر حسنى فى كل حاجة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى إيه ؟

مذيعة

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لأ بتجاهل

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مايان السيد

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟

الأفضل يكون رياضى