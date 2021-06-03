شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين للاسكواش تختار نور الشربيني ومحمد الشوربجي لاعبا شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، كلا من نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومحمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً للرجال، لاعبا شهر مايو الماضي، وذلك بعد تتويجهما ببطولة الجونة الدولية التي تعد أحد أكبر 8 بطولات اسكواش.



محمد الشوربجي



نور الشربيني

وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى استضافتها مدينة الجونة فى الفترة من 20 إلى 28 مايو الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشريني فى المباراة النهائية على نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، المصنفة العالمية الثانية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة جاءت نتيجتها كالتالي: 11-7, 11-8, 11-5.

بينما فاز الشوربجي على منافسه النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 49 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-2, 11-7.