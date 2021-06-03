شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريب الرسمى للمسدس والبندقية ومنافسات الخرطوش بالبطولة العربية للرماية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الخميس التدريب الرسمى للبطولة العربية للرماية لأسلحة ضغط الهواء والتارجيت سبرينت والمسدس والبندقية بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

بينما بدأت اليوم منافسات الخرطوش على ميادين ملاعب نادى الصيد بالسادس من أكتوبر .

وتنظم مصر البطولة العربية للرماية، حتى يوم 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التى تحتضنها مصر، خصوصا بعد النجاح الباهر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر، والتى نالت إشادة عالمية ورغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت فى أفضل صورة.

حضر أمس الأربعاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح البطولة العربية للرماية، وذلك بحضور المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري و الأفريقي للرماية ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، و السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وسفراء الدول المشاركة في البطولة.

ويشارك فى البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.