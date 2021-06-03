الامارات | موعد مباراة الإمارات وماليزيا.. حقائق مرعبة عن اللقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإمارات وماليزيا.. حقائق مرعبة عن اللقاء والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم مرحلة الإياب للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بمواجهة مهمة أمام ماليزيا الساعة 20:45 مساء اليوم الخميس على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى «الأبيض» إلى تحقيق الفوز للعودة إلى المنافسة في المركز الأول في المجموعة السابعة.

فيما يلي أبرز الحقائق عن المباراة:

-لم يسبق لمنتخب ماليزيا الفوز على منتخب الإمارات أو التعادل في أي مباراة جمعتهما في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا.

-حقق المنتخب الإماراتي الفوز في خمس مباريات، بتغلبه على نظيره الماليزي 5-صفر و1-صفر في تصفيات كأس آسيا 2011، وبنتيجة قياسية مرعبة 10-صفر التي كانت كابوساً حقيقياً على لاعبي ماليزيا، و2-1 في تصفيات كأس العالم 2018، وأخيراً 2-1 في لقاء الذهاب للتصفيات الحالية.

-تاريخياً حقق منتخب ماليزيا فوزاً واحداً على المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد في أول لقاء جمعهما في دور المجموعات لكأس آسيا 1980 بالكويت.

حقق المنتخب الإماراتي الفوز مرتين ودياً في 2007 و2013 بالنتيجة نفسها 3-1.

-ليس أمام المنتخب الإماراتي سوى الفوز لأن خسارة أي نقطة في مرحلة الإياب ستسهم في صعوبة موقفه في التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

-يحتل منتخب الإمارات المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، بينما يتصدر المجموعة نفسها فيتنام برصيد 11 نقطة ثم ماليزيا تسع نقاط وتليها تايلاند وفي رصيدها ثماني نقاط بينما يحتل منتخب إندونيسيا المركز الخامس من دون رصيد من النقاط.

-يحتاج المنتخب الإماراتي للفوز في المباريات الأربع المتبقية له في مرحلة الإياب، ليتصدر المجموعة السابعة من دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى، بينما في حال تعثر الفريق في أي مباراة بالتعادل أو الخسارة، سيصبح مصيره مرتبطاً بنتائج المنتخبات الأخرى.

-لم يخوض المنتخب الإماراتي أي مباراة رسمية منذ نذ نوفمبر 2019 عندما خسر الفريق أمام فيتنام بهدف دون رد، بعدما تم تأجيل التصفيات بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد.

-لعب منتخب الإمارات ثلاث مباريات ودية فقط أمام كل من العراق في يناير الماضي وانتهى بالتعادل من دون أهداف، بينما فاز على الهند بستة أهداف دون رد في مارس الماضي، وأخيراً تغلب على الأردن بخمسة أهداف مقابل هدف في الشهر الماضي.

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