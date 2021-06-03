شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعدادات الأخيرة لصالة ستاد القاهرة قبل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح كأس العالم للجمباز، الذي ينطلق بعد قليل للبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتي 7 يونيو الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت الصالة استعدادات على قدم وساق من المنظمين، لتظهر في أبهى صورها المعتادة، وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، على متابعة إعداد الصالة لاستقبال المنافسات، حيث يقام الافتتاح اليوم الخميس.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أول أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا، وتم اختيار مصر لقدرتها الكبيرة على استقبال الأحداث العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية.