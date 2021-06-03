شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفسخ التعاقد مع الشركة الراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على فسخ التعاقد مع الشركة الراعية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي مصر المقاصة قرروا فسخ التعاقد مع الشركة الراعية بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الفترة الماضية، هو ما أدى إلى عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية.

وتبحث إدارة النادي الفيومي عن اختيار راعٍ جديد، لرعاية الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد.

يُذكر أن المقاصة يحتل المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات، أحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 29 غيرها.