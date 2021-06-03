شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلّق على تعديلات جهاز المنتخب.. وأزمة منح الشارة لـ محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجود أزمة بسبب منح شارة القيادة إلى محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال البدري في تصريحات إذاعية: لم تحدث أي أزمة بين اللاعبين بعد منح شارة القيادة لصلاح، كل اللاعبين المعنيين بالأمر وافقوا، وهم أحمد حجازي ومحمد النني وعبدالله السعيد وعمرو السولية.

وشدد البدري على أن كل تركيز الجهاز الفني حاليا منصب على المباريات الـ6 بتصفيات كأس العالم، وأضاف: سنخوض مباراتين في غاية الصعوبة أمام أنجولا والجابون في أسبوع واحد، ولن نتمكن أيضا من خوض مباراة ودية قبلهما.

وواصل البدري: «بالتأكيد سنلعب على الفوز في جميع المباريات، حتى نصبح ضمن الـ5 الكبار في تصنيف الفيفا لمنتخبات أفريقيا، لتجنب مواجهة الفرق الكبيرة في جولة الحسم بتصفيات المونديال».

وأبدى البدري استياءه من مروجى الشائعات الخاصة بوجود تعديل في الجهاز الفني وقال: لن تحدث أي تعديلات داخل الجهاز الفني للمنتخب وكل ما يتردد غير صحيح ولن يرحل أحد ولن نضم أي اسم جديد.