شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يكشف عن السبب الرئيسي لعدم إقامة معسكر لمنتخب الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن سبب عدم إقامة معسكر للفراعنة خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وقال حسام البدري في تصريحات إذاعية، صباح الخميس: «الأهلي وبيراميدز لديهم ارتباطات أفريقية مهمة، كما يستعد المنتخب الأولمبي للأولمبياد، بمعسكر حالي».

وتابع قائلا: «اللاعبون المحترفون أيضا في فترة راحة هم بحاجة إليها، بعد ضغط الموسم (المنقضي) مع أنديتهم».

وأضاف: «في حال إقامة المعسكر كنت سأنظر إلى بعض الأسماء مثل أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وشكري نجيب وأحمد مدبولي».