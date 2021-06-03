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حسام البدري يكشف عن السبب الرئيسي لعدم إقامة معسكر لمنتخب الفراعنة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن سبب عدم إقامة معسكر للفراعنة خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وقال حسام البدري في تصريحات إذاعية، صباح الخميس: «الأهلي وبيراميدز لديهم ارتباطات أفريقية مهمة، كما يستعد المنتخب الأولمبي للأولمبياد، بمعسكر حالي».

وتابع قائلا: «اللاعبون المحترفون أيضا في فترة راحة هم بحاجة إليها، بعد ضغط الموسم (المنقضي) مع أنديتهم».

وأضاف: «في حال إقامة المعسكر كنت سأنظر إلى بعض الأسماء مثل أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وشكري نجيب وأحمد مدبولي».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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