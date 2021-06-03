شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطمئن على البدلاء فى ودية الشرق للتأمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ينتظر أن يدفع بيتسو موسيمانى المدير الفنى بالعناصر التى تشارك بصفة أساسية فى المباريات الرسمية الاخيرة لتجهيزهم للفترة المقبلة قبل مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا .

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه بدأ الترتيبات والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، استعدادا لمباراة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.