شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة فى تاريخ اللعبة بمصر .. تطبيق تقنية الفار فى دورى السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، اليوم الخميس، تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة بالبطولات المصرية وذلك خلال الدور نصف النهائي من دوري السوبر، ب؟بالإضافة إلى الدور النهائي.

وقال الاتحاد المصري عبر حسابه بموقع تويتر إنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو IRS في مرحلتي نصف نهائي ونهائي دوري السوبر وذلك لأول مرة في تاريخ اللعبة في مصر.

ولم يعلن الاتحاد المصري عن أي تفاصيل خاصة بتطبيق التقنية وشروطها.

ويلتقي في منافسات دور نصف نهائي دوري سوبر السلة فريق الأهلي، منافسه الاتحاد السكندري، كما يلعب الزمالك ضد الجزيرة.وتقام منافسات نصف النهائي بنظام «BEST OF 5» بإقامة 5 مواجهات بين الفريقين ويتأهل الفريق حال فوزه في 3 مواجهات.. وتقام جميعها بالصالة المغطاة لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق منافسات نصف النهائي يوم الأحد المقبل بلقاء الاتحاد السكندري ضد الأهلي.

وتقام مواجهات الاتحاد والأهلي أيام 6 و8 و10 و12 و14 يونيوالجاري، بينما يلعب الزمالك ضد الجزيرة أيام 8 و10 و12 و14 و16 من نفس الشهر.

ويقام اللقاء النهائي يوم 20 يونيو الجاري وفي حالة وصول مباراة الزمالك والجزيرة لمواجهة خامسة سيتم تأجيله لمدة 48 ساعة.