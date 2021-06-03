شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد القادر: دعم مجلس الإدارة وراء تفوق «رجال طائرة الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن سعادته بتتويج «رجال طائرة الأهلي» بلقب بطولة الدوري، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي المقاولون العرب.

وقال إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، حرص على التواصل معه عقب نهاية المباراة، وقدم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الأداء المميز والتحلي بشخصية وروح الأهلي.

وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب وفر كل الدعم والمساندة لـ«رجال طائرة الأهلي»، وهو ما منحه تفوقًا كبيرًا على جميع المنافسين، مؤكدًا أن كافة فرق النادي تحظى باهتمام كبير ومساندة مستمرة في إطار سعي النادي للتتويج بكل البطولات.

وأكد عبد القادر أن «رجال طائرة الأهلي» كانوا على العهد وحققوا بطولة غالية في فترة صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الفريق سوف يحتفل باللقب اليوم ثم يغلق الصفحة، وبداية من الغد يبدأ الاستعداد للبطولات المقبلة، كما هو معتاد من جميع فرق النادي بشكل عام.