شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التحضير للترجي بمواجهة الشرق للتأمين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي التحضير لمباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويخوض مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.



ويسعى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، لتحقيق عدة أهداف من المباراة الودية أمام فريق الشرق للتأمين، من بينها الحفاظ على جاهزية اللاعبين، والاطمئنان على العائدين من الإصابة، والتحضير لمواجهتي الترجي التونسي، خاصة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مواجهة الفريق أمام انبي، في بطولة كأس مصر والتي كان مقررا إقامتها غدا الجمعة.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.



ويستعد الأهلي لخوض مباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو الجاري، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.



وصعد الأهلي إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3ـ1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.