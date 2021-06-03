شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة على انطلاقة سباق «القفال 30» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 24 ساعة تفصلنا عن انطلاقة عرس سباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، غداً الجمعة.

ويكتمل اليوم في جزيرة صير بونعير وصول قافلة اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث يترأس أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة الوفد الذي سيشرف على وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق السباق والاطمئنان على استعدادات وترتيبات اللجان والبحارة على حد سواء، قبل ساعة الصفر.

وكان وفد المقدمة من اللجنة المنظمة قد وصل مبكراً أمس إلى جزيرة صير بونعير مكان انطلاقة السباق.