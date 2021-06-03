شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يقترب من الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري، في مفاوضات مع نظرائهم في الأهلي للحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق الأحمر ناصر ماهر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة، لمدة موسم أو أكثر.

واستغل الاتحاد السكندري رغبة ناصر ماهر في المشاركة، بعد غيابه عن اللعب مع الأهلي في الفترة الماضية، للتفاوض من أجل ضمه، وتوفير فرصة المشاركة له للتعبير عن قدراته الكروية، وهي المنفذ الوحيد لانضمام اللاعب لصفوف المنتخب الوطني.

وارتبط اسم ناصر ماهر بالعديد من العروض في الفترة الأخيرة، منها رحيله على سبيل الإعارة لفريق سموحة، ومنها أيضا دخوله في صفقة تبادلية مع بيراميدز مقابل إبراهيم عادل في صفقة بيع نهائي.

ويرحب صانع ألعاب القلعة الحمراء بالرحيل عن الأهلي للإعارة، للتواجد في الملعب بصفة مستمرة، بعدما قضى تألق زميله مجدي أفشة على جميع حظوظه في المشاركة بقميص الأهلي، مؤخرا، تحت القيادة الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتعرض محمد مجدي أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، فى لقاء السوبر الأفريقى الذى توج به الأهلى للمرة السابعة فى تاريخه بعد الفوز بثنائية نظيفة سجلها محمد شريف وصلاح محسن.

وسيكون ناصر ماهر الخيار الأفضل لتعويض غياب أفشة عن مباراة الترجى المقبلة، إذا لم يلحق بها، خاصة أنه يلعب في نفس المركز وطالب الحصول على فرصة المشاركة وهى التي اقتربت في ظل غياب أفشة المتوقع.