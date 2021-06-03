شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يكشف عن أزمة في 3 مراكز بالمنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن وجود أزمة في 3 مراكز بالمنتخب الوطني لعدم وفرة اللاعبين فيهم، وقال البدري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": هناك مراكز بها مشاكل في المنتخب، مثل الظهير الأيمن والأيسر ووسط الملعب، بسبب ظروف أخر موسمين وتذبذب مستوى بعض اللاعبين، موضحا :"نعمل على إيجاد عناصر جديدة لحل تلك الأزمات، لو كنت هعمل معسكر الآن كان سيكون بـ 25 لاعب فقط بعضهم لن يكون في حساباتي ولكن سينضم فقط لإكمال العدد".

أضاف: منتخب مصر كان لديه مباراتين في الأجندة الدولية أمام أنجولا ثم الجابون، قبل أن يتم تعديلها وتأجيلها إلى شهر سبتمبر المقبل، وكان من المقرر أن نخوض مباراة ودية مع بوروندي يوم 3 يونيو الجاري، قبل أن يتم إلغاء كل ذلك.

واصل كان يجب أن يحصل اللاعبين على فترة راحة بعد ضغط المباريات، ولا يصح أن نقيم معسكر على لاعبين أو ثلاثة من المحترفين، ونعلم ضغط مباريات الأهلي وبيراميدز الأفريقية، والزمالك، وهم يمثلون 95% من القوام الأساسي بالإضافة إلى عدد قليل من باقي الأندية، كما أن هناك تجمع حالي للمنتخب الأولمبي لم يكن من الطبيعي إقامة معسكر وخوض مباراة ودية، كان يجب أن يحصل المحترفين على فترة راحة وكذلك المحليين، وإقامة معسكر حالياً كان سيعد تهور.

واختتم: بداية تصفيات كأس العالم ستكون في سبتمبر، والآن نحن في شهر يونيو فالتجمع لن يكون له تأثير في شهر سبتمبر هناك فترة طويلة، والفترة الماضية شهدت إصابات كثيرة للاعبين بسبب ضغط المباريات، وحققنا هدفنا من التصفيات الأفريقية رغم أن هناك بعض المباريات غير راضي عنها.