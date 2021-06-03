شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات و 6 لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، الاعداد للموسم الجديد، والتي يأتى فى مقدمتها قائمة الفريق في الموسم المقبل، والراحلين والصفقات الجديدة وموقف المعارين سواء بالعودة الي الزمالك او إعادة تسويقهم.

الجهاز الفني للزمالك استقر علي المراكز التي تعاني من نقص طوال الموسم، بخلاف عدم اقتناع الجهاز الفني ببعض اللاعبين ويحتاج لتدعيم في مراكزهم.

تضم قائمة الزمالك المحلية كل من :

محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم امام وامام عاشور ومروان حمدي وشيكابالا واحمد سيد زيزو ومحمد اشرف روقا وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وحميد احداد وجنش وزيزو وايمن حفني وعبد الشافي وبن شرقي وعواد وعبد الله جمعة واسلام جابر وحمزة المثلوثي والونش وفتوح وسيف الجزيري.

فيما تم تصعيد 10 ناشئين هم : محمد حسام وحسين فيصل وحسام اشرف واحمد عيد وياسين مرعي وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحاتم سكر والسيد عطية وسيف فاروق جعفر واحمد نادر.

استقر الجهاز الفني علي تدعيم صفوف الفريق بـ 4 لاعبين سوبر في مراكز الوسط المدافع والوسط المهاجم والمهاجم الصريح وقلب الدفاع، علي أن يتم ضم ظهير أيمن بديل لحازم امام الذي سيكون الظهير الأيمن الأساسي للفريق.

وبالنسبة للوسط المدافع سيتم تدعيم هذا المركز في ظل غموض موقف التونسي فرجاني ساسي الموسم المقبل من حيث تجديد تعاقده مع الزمالك من عدمه، مع ضم مهاجم سوبر لتعويض غياب مصطفي محمد وتشكيل ثنائي هجومي قوي مع التونسي سيف الجزيري.

بعض لاعبي الزمالك أصبح تواجدهم في الموسم المقبل غير محسوم، وعلي اعتاب الرحيل سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي أو الدخول في صفقات تبادلية، وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين محمد اشرف روقا والذي طلب الرحيل من الجهاز الفني لعدم مشاركته في المباريات، والتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق والذي لم يقدم مستوي مميز منذ انضمامه للفريق في الموسم المقبل، وحميد أحداد المهاجم المغربي الذي فشل في تعويض رحيل مصطفي محمد للاحتراف في الدورى التركى.

كما خرج من حسابات كارتيرون ، محمد عبد السلام مدافع الفريق وسيتم اعارته في حالة التعاقد مع مدافع مميز ليكون مع الثلاثي محمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، وكذلك الأمر مع أحمد عيد الظهير الأيمن والذي أصبح خارج حسابات كارتيرون تماما، اما اللاعب الأخير الذي قد يكون خارج الزمالك الموسم المقبل هو مروان حمدي الذي فشل في اقناع كارتيرون بمستواه طوال الفترة الماضية وتحديدا منذ تعاقده مع الزمالك في يناير الماضي قادما من مصر المقاصة.

يمتلك الزمالك عدد من اللاعبين المعارين هذا الموسم، سواء داخل الدورى المصري أم خارجيا، وأن كان معظمهم سيكون خارج الزمالك في الموسم المقبل، إلا الثنائى مصطفي فتحي المعار الي سموحة ورزاق سيسيه المعار الي الاتحاد السكندري، حيث استقر كارتيرون على إعادتهم وسيتم قيدهما في قائمة الفريق الموسم المقبل، فيما لا يزال الموقف غامض بالنسبة لكل من عمر السعيد ، كريم بامبو ومحمد أوناجم .