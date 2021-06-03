شكرا لقرائتكم خبر عن 10 يونيو انطلاق البطولات المحلية للأثقال ببورسعيد بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد رفع الأثقال عن تعديل موعد البطولات المحلية لهذا الموسم للمرة الثالثة لتقام بطولة الجمهورية للدرجة الأولى و20 سنة وكأس مصر خلال الفترة من 10 وحتى 18 يونيو الجارى.

فيما أكد محجوب على إنطلاق بطولات 15، 17 سنة 20 يونيو وحتى 28 من نفس الشهر، مشيرا إلى أن التأخير فى الإنطلاق بسبب عدم اعتماد وزارة الرياضة توقيع البنوك.

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد رفع الأثقال، إلى مطالبة وزارة الشباب والرياضة بضرورة اعتماد توقيع البنوك، من أجل تسيير أمور الاتحاد، وتنفيذ البطولات المحلية التى تم تأجيلها أكثر من مرة لهذا السبب.

وكشف محجوب مسبقا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن العديد من الأمور المالية فى الاتحاد متوقفة أمامه، فى ظل عدم اعتماد توقيع البنوك.

وقال محجوب إنه يتابع هذا الملف المهم فى الساعات المقبلة مع الوزارة، بعد عودته إلى القاهرة مؤخرا عقب حضور الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للعبة.

وفاز محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بمقعد نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد والتي جرت بالعاصمة الكينية “نيروبي”، وبحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود.