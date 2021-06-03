شكرا لقرائتكم خبر عن أوسة: أفضل العمل الإداري أكثر من التدريب وحسم البقاء في المباريات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ومدير الكرة، عن نيته في العمل بالمناصب الإدارية بعد اعتزاله كرة القدم، وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": تواجدي في المنصب الحالي جاء بهدف اكتساب خبرات لتحديد ما سأقوم به بعد الاعتزال، والمجال الإداري أقرب لي من التدريب.

أضاف: تعيني في منصب مدير الكرة تجربة جديدة وغريبة على الكرة المصرية، وقد نرى تكرار هذه التجربة في أكثر من نادي في الفترة المقبلة، الفكرة جاءت فى سبيل الرغبة في توفير مناخ إداري داخل الفريق له ضوابط وهذا كنت أقوم به من قبل ولكن المنصب يمنحني سلطة أكبر لاستخدام دوري في خدمة الفريق.

واصل عبد المنصف: سيكون علي دور كبير في الفترة المقبلة، ومازال لدينا أمل في البقاء بالدوري، هناك صراع قوي في القاع ولكن لا أحد يضمن أنه استقر بالدوري أو هبط رسمياً، ومهم جداً العودة للنتائج الإيجابية في المباريات المقبلة.

واختتم: وضعنا لائحة استثنائية جديدة بها مكافآت تحفيزية للاعبين، والأمر سيتم حسمه في الأسابيع الأخيرة وليس الآن، في وادي دجلة تعادلنا مع الزمالك والأهلي وبيراميدز، ومع ذلك خسرنا من فرق أقل.