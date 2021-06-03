شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الجزائر وموريتانيا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، مباراة ودية تجمع منتخب الجزائر مع موريتانيا، على ملعب البليدة فى الجزائر اليوم الخميس.

يعاون إبراهيم نور الدين فى إدارة المباراة الودية طاقم تحكيم مكون من سمير جمال وهاني عبد الفتاح، بالإضافة إلى الحكم الرابع أحمد الغندور.

والجدير بالذكر أن منتخب الجزائر سيواجه تونس وديا خلال التوقف الدولي في يونيو الجاري، والذي يستمر حتى يوم 14 من الشهر الحالي.

وتأتي إقامة مباراة الجزائر وموريتانيا، في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتأجيل انطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان مقررًا لها في يونيو الجاري .

وقال "فيفا"، في بيان سابق له أنه "بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة COVID-19 والحاجة لضمان ظروف اللعب المثلي لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢، والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021.

وأضاف البيان، أنه قد تمت إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 بالإضافة إلى مارس 2022.