شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: تغيير طريقة اللعب بسبب شريف ومصطفى محمد واردة وأنصح صلاح بالتأني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، على إمكانية تغيير طريقة لعب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، واللعب بثنائي هجومي بعد تألق محمد شريف ومصطفى محمد، وقال البدري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": سعيد جداً بتألق محمد شريف وبإصراره وقدراته، ووارد أن ألعب بمصطفى محمد وشريف سوياً، وأنا من طلبت التعاقد مع شريف عندما كنت بالأهلي لاقتناعي بقدراته، عندما يكون هناك مقارنة بين هذا الثنائي المميز أتمنى أن تكون كل المراكز بهذا الشكل.

وعن رحيل محمد صلاح عن ليفربول الانجليزي قال البدري: محمد صلاح له معايير أخرى في الانتقال إلى نادي أخر غير ليفربول، وحسابات كبيرة جداً، وهو يؤدي بشكل جيد مع ليفربول والجماهير مرتبطة به، ومسألة تغيير الفريق تحتاج إلى جرأة والأمر صعب جداً ونترك القرار لمحمد صلاح.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، حضور مران المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب غدا الخميس، للشد من أزر الفراعنة فى المعسكر قبل الأخير استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 .

كما يتابع حسام البدرى وجهازه المعاون تدريبات المنتخب الأوليمبى للاطمئنان على لاعبى المنتخب الأول المنضمين للمعسكر، فى إطار سياسة البدرى وجهازه فى متابعة جميع اللاعبين بشكل مستمر، بجانب متابعة باقى اللاعبين لاختيار بعض العناصر الجديدة حال ظهورها بمستوى مميز .

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وتضم قائمة المختارين:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.

الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.