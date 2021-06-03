شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى تاريخ السلة المصرية.. تطبيق تقنية الفيديو في نصف نهائي ونهائي دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مواجهات نصف نهائي ونهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال التي تنطلق الاسبوع القادم تطبيق تقنية الفيديو IRS في حدث تاريخي لأول مرة في ملاعب كرة السلة المصرية.

ويلتقي في منافسات دور نصف نهائي دوري سوبر السلة فريق الأهلي، منافسه الاتحاد السكندري، كما يلعب الزمالك ضد الجزيرة.

وتقام مواجهات الاتحاد والأهلي أيام 6 و8 و10 و12 و14 يونيو الجاري، بينما يلعب الزمالك ضد الجزيرة أيام 8 و10 و12 و14 و16 من نفس الشهر.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة استخدام تقنية الفيديو ” Instant replay system” في المراحل الأخيرة من بطولة دوري السوبر.

وأشرفت لجنة التحكيم برئاسة كابتن احمد الفلكي أمس الأربعاء على تجهيز صالة برج العرب بالاسكندرية لاستقبال تقنية الفيديو IRS خلال مران المنتخب الأول للسيدات بقيادة إيهاب الألفي.

وتقرر أن تقام المواجهات في دور نصف النهائي على صالة برج العرب بالإسكندرية على أن تنطلق يوم الأحد بمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري.

من جانبه، علق الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على قرار مجلس الادارة باستخدام تقنية الفيديو IRS خلال مواجهات نصف نهائي ونهائي دوري السوبر، وقال في تصريحات للمركز الاعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة “تطبيق تقنية الفيديو هو خطوة جديدة نحو تطوير اللعبة في مصر وهو الهدف الأول دائمًا لمجلس الادارة”.

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة: “ثقتنا في عناصر التحكيم المصري كان الدافع الأول والمؤثر لنا للتفكير في الاقدام على هذه الخطوة”، وأضاف “مجلس الادارة على ثقة تامة في التحكيم المصري الذي اعتاد على تمثيل مصر في المحافل الدولية في الفترة الماضية”.