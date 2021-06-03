شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الإسماعيلي أبرز الوجوده الجديدة فى خطط البدري قبل تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى المير الفنى للمنتخب الوطنى، عن نيته ضم عناصر جديدة للفريق المرحلة المقبلة فى مقدمتهم ثنائي الاسماعيلي، شكري نجيب وأحمد مدبولي، بعد تألقهما مع الدراويش خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن خطة استعداد المنتخب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ووبحسب تصريحات إذاعية صادرة من حسام البدرى صباح اليوم، من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة ضم لاعبين جدد بصفوف الفراعنة وإعادة آخرين بعد فترة غياب، في مقدمة هؤلاء اللاعبين المرشحين للتواجد مع الفراعنة المعسكر المقبل، ثنائي الإسماعيلي شكري نجيب وأحمد مدبولي، وسداسي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأحمد أبوالفتوح وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق، إضافة إلى مجموعة من الحراس يتم المفاضلة بينهم مثل الهانى سليمان، عامر عامر ومحمد عواد.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، حضور مران المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب اليوم الخميس، للشد من أزر الفراعنة فى المعسكر قبل الأخير استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 .

كما يتابع حسام البدرى وجهازه المعاون تدريبات المنتخب الأوليمبى للاطمئنان على لاعبى المنتخب الأول المنضمين للمعسكر، فى إطار سياسة البدرى وجهازه فى متابعة جميع اللاعبين بشكل مستمر، بجانب متابعة باقى اللاعبين لاختيار بعض العناصر الجديدة حال ظهورها بمستوى مميز .

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وتضم قائمة المختارين:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.

الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.