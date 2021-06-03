شكرا لقرائتكم خبر عن جناح المصري يجدد صراع الأهلي والزمالك على خطف النجوم في صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد عمر كمال عبد الواحد جناح المصري البورسعيدي الصراع بين قطبي الكرة المصرية على ضم اللاعب في الصيف المقبل، مستغلين انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال لأي نادي بالمجان في الصيف المقبل دون تكبيد خزينة القطبين أية مصاريف مالية.

وانتشرت أنباء عن حصول النادي الأهلي على توقيع عمر كمال، بعدما عقد اللاعب جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء منذ أيام اتفقا خلالها على انتقال اللاعب للقلعة الحمراء بدءا من الموسم المقبل، والمماطلة في تجديد عقده مع المصري.

فيما خرجت أنباء تؤكد أن عمر كمال عبد الواحد اقترب من الانتقال للزمالك في الصيف، بعدما عقد اللاعب جلسة أخرى مع مسئولي ميت عقبة من أجل التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وتأتي رغبة الأهلي والزمالك في ضم جناح المصري لتجدد الصراع بين القطبين على خطف اللاعبينن بعدما شهدت الانتقالات الصيفية الأخيرة اختلاف في احتياجات الأهلي والزمالك بشأن اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوفهما.

ويقدم عمر كمال عبد الواحد مستويات قوية مع المصري في الموسم الحالي ويتواجد بالمركز الرابع بقائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف خلف كلا من أشرف بن شرقي لاعب الزمالك وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش.