شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جمال حمزة يبكى بسبب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى أحمد مصطفى نجم الزمالك الأسبق ورئيس قطاع الناشئين بالأبيض فى فترة الستينيات، واقعة عن جمال حمزة، مهاجم الزمالك السابق، ويكشف عن أبرز المواقف التى جمعتهما سويًا قائلاً "فى إحدى المباريات كان الزمالك فى الناشئين متأخرًا بهدف أمام الأهلى بالشوط الأول.. تحدثت مع اللاعبين بضرورة التركيز لتعويض الهدف، جمال حمزة أجهش بالبكاء بشكل غير طبيعى وقال لن نخسر من الأهلى.. وبدأ الشوط الثانى وانتهت هذه المباراة بالتعادل 2-2 وسجل وقتها جمال حمزة هدفاً فى الأهلى".

جمال حمزة يمتلك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، خاصة والده محمد سعيد حمزة، كان يلعبان بصفوف الفريق الأبيض، فيما تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا فى الدورى.

ويعد حمزة، أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات الجزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض، فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ، كما أنه أحد لاعبى الجيل الذهبى بنادى الزمالك، وتوج مع القلعة البيضاء بـ 3 بطولات دورى عام، وبطولتين كأس مصر بالإضافة إلى ألقابه مع المنتخب الوطنى، حيث حصد جمال حمزة برونزية كأس العالم مع الفراعنة الصغار فى عام 2001 .

ويعد جمال حمزة هو الهداف التاريخى للزمالك الأكثر زيارة لشباك الأهلى، حيث أحرز 7 أهداف فى مباريات القمة، بواقع 4 أهداف فى الدوري، وهدف فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى هدفين فى البطولات الأفريقية.

ويتقاسم الراحل علاء الحامولى نجم الزمالك مع جمال حمزة صدارة هدافى الزمالك فى مباريات القمة برصيد 7 أهداف، حيث أحرز 5 أهداف فى الدورى، بالإضافة إلى هدفين فى بطولة كأس مصر.