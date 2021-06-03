باريس: الشائعات حلو رحيل بوكيتينو "متعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، على الشائعات التي أثيرت مؤخرا حول رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق الفرنسي في الرحيل عن بارك دي برنس بعد أربعة أشهر فقط من توليه المسؤولية.

وأشارت العديد من التقارير الأوروبية أن بوكيتينو أبلغ إدارة ناديه الفرنسي برغبته في الرحيل عن النادي، وسط اهتمامات من جانب توتنهام الإنجليزي بالتعاقد معه.

وخلال تصريحات نقلتها مجلة "فرانس فوتبول"، قال ليوناردو: "الشائعات حول بوكيتينو متعبة".

وأضاف: "أتحدث معه كل يوم حول استعدادات الموسم المقبل، لديه عقد لمدة عامين ونحن سعداء جدًا بعمله".

وتولى المدرب الأرجنتيني المسئولية الفنية للنادي الباريسي في شهر يناير من عام 2021 خلفا لتوماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي الحالي.

جدير بالذكر أن بوكيتينو فشل في تحقيق بطولة الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، كما ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي على يد مانشستر سيتي، واكتفى بالحصول على بطولي الكأس والسوبر المحليين.