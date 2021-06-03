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هدف الأهلي.. توتو سبورت: تورينو يفكر في ضم رحيمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخل الدولي المغربي سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي، ضمن حسابات تورينو الإيطالي من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، أن رحيمي دخل ضمن حسابات تورينو تحسبًا لرحيل ثنائي الفريق أندريا بيلوتي وسيموني زازا.

وأضافت الصحيفة، أن بيلوتي يعد هدفًا لجوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لروما من أجل ضمه في الصيف المقبل خاصة أن عقده مع تورينو أوشك على الانتهاء.

ويعتبر سفيان رحيمي هدفًا للأهلي من أجل تعزيز الجانب الهجومي للفريق الأحمر، حيث ذكرت تقارير صحفية مغربية عن وجود رغبة من القلعة الحمراء لضم الجناح المغربي.

وكان التونسي لسعد جردة المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، كشف عن تلقي رحيمي عروضًا من جانب أندية فرنسية وألمانية حيث يرى المدير الفني للرجاء أن قيمة اللاعب التسويقة أكثر من خمسة ملايين دولار.

ويعتبر رحيمي أحد أبرز البطولة المغربية في الموسم الحالي، حيث شارك صاحب الـ25 عامًا في 31 مباراة مع الرجاء سجل من خلالها 12 هدفًا وصنع 13 هدفًا حاسمًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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