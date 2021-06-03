رسميا.. فاسكيز مستمر مع ريال مدريد حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه لوكاس فاسكيز حتى 2024.

وأصدر النادي الإسباني، بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "اتفق نادي ريال مدريد ولوكاس فاسكيز على تمديد عقد اللاعب".

وأضاف: "فاسكيز سيبقى بالنادي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.. حتى 30 يونيو 2024".

وانتقل فاسكيز إلى صفوف ريال مدريد في يوليو 2015، قادما من سبانيول.

وساهم البالغ من العمر 29 عاما في تتويج فريقه بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، 2 دوري إسباني، 3 بطولات كأس عالم للأندية وبطولتي سوبر أوروبي.