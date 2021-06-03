البدري يتحدث عن.. ثنائية "شريف ومصطفى".. ومعايير مستقبل صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، مؤكدًا أن لاعب الريدز لديه معطيات مميزة يصعب التفريط فيها.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال البدري: "رحيل صلاح عن ليفربول له معايير أخرى، مو لاعب مميز في ناديه وهو نجم الفريق وبالتأكيد رحيله سيكون صعبا للغاية".

وأضاف: "القرار يرجع لصلاح سواء بالاستمرار مع ناديه أو الرحيل لناد آخر، لكن من وجهة نظري صلاح لديه معطيات في ناديه من الصعب التفريط فيها".

وبالحديث عن تألق مستوى محمد شريف لاعب الأهلي، قال البدري: "سعيد جدا بأداء محمد شريف، لاعب مميز ولديه إصرار، أنا مقتنع تماما بقدراته".

وعن إمكانية تغيير اللعب بإشراك ثنائي هجومي مكون من محمد شريف ومصطفى محمد، قال مدرب الفراعنة: "من الوارد أن يحدث، شريف ومصطفى يلعبان بشكل جيد، وأتمنى أن نرى تلك المنافسة في كل المراكز".