تطبيق تقنية الفيديو في نصف نهائي ونهائي دوري السوبر للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، تطبيق تقنية الفيديو "Instant replay system" في المراحل الأخيرة من بطولة دوري السوبر.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهات الاسبوع القادم على صالة برج العرب في مدينة الإسكندرية بمباراة الأهلي والاتحاد السكندري، على أن يتم تطبيق IRS في حدث تاريخي لأول مرة في ملاعب كرة السلة المصرية.

وأشرفت لجنة التحكيم برئاسة كابتن احمد الفلكي على تجهيز الصالة لاستقبال تقنية الفيديو.

جدير بالذكر ان مواجهات نصف النهائي سيكون طرفها الأول نادي الاتحاد السكندري ضد النادي الاهلي، أما الطرف الثاني سيكون الزمالك مع الجزيرة.