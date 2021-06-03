من بينها الأهلي.. اتحاد الكرة يحدد مواعيد 3 مباريات لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أرسل إليهم إخطارًا تم تحديد في مواعيد 3 مباريات من لقاءات دوري WE الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تأجيل عدد من مباريات الفريق بعد أن ضربت عدوى فيروس كورونا عدد كبير من عناصر الفريق.

وبحسب بيان وارد من جانب النادي فإن الجدول المرسل من اتحاد الكرة أكد أن أول الفريق سيواجه سموحة يوم 15 يونيو الجاري على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة.

وسيحل الفريق ضيفا على الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في تمام الساعة التاسعة على ملعب الأهلي We السلام قبل أن يواجه الفريق إنبي يوم 5 يوليو على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق الرجاء المغربي يومي 20 و 27 يونيو الجاري في القاهرة وكازابلانكا على الترتيب ضمن مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.