موسيماني يطلب التعاقد مع نجم صنداونز السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الخميس، عن طلب من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، التعاقد مع مواطنه كيجان دوللي بعد نهاية عقده مع مونبلييه الفرنسي.

وبحسب صحيفة "thesouthafrican" الجنوب أفريقية، فإن بيتسو موسيماني طلب التعاقد معه دوللي خاصة أن مدرب الأهلي سبق وأن قاد صاحب الـ28 عامًا عندما كان مديرًا فنيًا لصنداونز.

وأضافت الصحيفة، أن دوللي مطلوب أيضًا من ناديه السابق صندوانز والذي وضع اللاعب ضمن حساباته تحسبًا لرحيل الجناح الأوروجوياني جاستون سيرنيو.

الصحيفة الجنوب أفريقية ذكرت أن رغم وجود محاولات من الأهلي وصنداونز إلا أن دوللي يرغب في البقاء بأوروبا خلال الفترة المقبلة.

وعانى دوللي من الإصابات خلال المواسم الأخيرة بحسب ما جاء عبر الصحيفة الجنوب أفريقية حيث لم يشارك مع مونبلييه سوى في 64 مباراة فقط ليسجل هدفًا ويصنع ثلاثة أهداف حاسمة.

جدير بالذكر أن الأهلي يمتلك في قائمته الحالية من أجانب خمسة لاعبين وهم: المغربي بدر بانون - التونسي علي معلول - النيجيري جونيور أجايي - المالي أليو ديانج - الكونغولي والتر بواليا، كما يمتلك الأهلي خدمات أليو بادجي والذي لعب في صفوف أنقرة جوتشو التركي.