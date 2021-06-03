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تعرف على القناة المجانية الناقلة وموعد مباراة الأهلي والشرق للتأمين

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض الأهلي في تمام الساهة الخامسة من مساء اليوم الخميس فريق الشرق للتأمين في مباراة ودية يحتضنها ملعب مختار التتش معقل الفريق الأحمر بمقر الجزيرة.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وتنقل المباراة عبر قناة الأهلي حيث يبدأ الأستوديو التحليلي للمواجهة في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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