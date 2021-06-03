تفاصيل جديدة بشأن عقد ميسي المرتقب مع برشلونة

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر التضحية بعدة أمور أبرزها الجانب المادي من أجل البقاء في ناديه برشلونة.



وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في أواخر الشهر المقبل، وسط غموض بشأن مستقبله، علما بأنه حاول الرحيل في الصيف الماضي بسبب خلافاته مع إدارة النادي السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتومية.

وكانت محطة "TV3" التلفزيونية الكتالونية، كشفت الأسبوع الماضي عن تفاصيل مثيرة في العرض الذي قدمته إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا لوالد اللاعب ووكيله خورخي ميسي.

ومن أبرز بنود العقد الجديد، هو أنا مدته ستكون لقرابة الـ10 سنوات، بحيث ستشمل أيضا عدة أدوار سيقوم بها ميسي لصالح برشلونة عقب اعتزاله اللعب نهائيا.

صحيفة "سبورت" الكتالونية، ونقلا عن موقع "doble amarilla"، كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن عقد ميسي، أبرزها أن ميسي سيلعب في برشلونة حتى صيف 2023، ثم سينتقل بعد ذلك للعب في فريق إنتر ميامي الأمريكي، المملوك لنجم الكرة الإنجليزية السابق، ديفيد بيكهام.

فضلا عن ذلك، فإن العقد سينص على تخفيض راتب ميسي بشكل كبير، بحيث سيتقاضي 240 مليون يورو في الأربع سنوات المقبلة بدلا من 555 مليون يورو، وهي قيمة عقده الحالي، علما بأن هذا المبلغ سيكون خلال لعبه في برشلونة أو إنتر ميامي.

وعقب اعتزاله اللعب نهائيا في 2025، سيظل ميسي سفيرا لبرشلونة في الولايات المتحدة، حتى نهاية العقد في 2030.

وبحسب الصحفة، فإن ميسي أصبح قريبا من الاقتناع بالعرض رغم تضحيته ماليا، وقبوله بتخفيض كبير في الراتب، حيث أنه مقتنع بعودة النادي من جديد للمنافسة بقوة على الألقاب في ظل إدارة النادي الحالية برئاسة لابورتا.

يذكر أن تقارير صحفية ربطت ميسي مؤخرا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، حال رفض تجديد عقده مع برشلونة، علما بأنه حاول الرحيل في الصيف الماضي لخلافاته الشديدة مع إدارة النادي السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.