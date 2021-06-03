تعرف على موعد مباراة منتخب الإمارات وماليزيا

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

يترقب جمهور الكرة الإماراتية مواجهة المنتخب الأول لكرة القدم ضد نظيره الماليزي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، في المحطة الأولى للدور الثاني من التصفيات.



وتقام المباراة التي يستضيفها ملعب نادي الوصل في زعيبل في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم ويطمح " الأبيض" إلى تحقيق فوزه الثاني بعد أن فاز في الدور الأول بنتيجة 2-1، وهو ما يحسب لمنتخبنا الوطني تفوقه التاريخي على نظيره الماليزي طوال الأعوام الماضية.

ولن تكون مواجهة منتخب الإمارات وماليزيا هي المباراة الوحيدة التي يستضيفها ملعب نادي الوصل بزعبيل حيث يستضيف مواجهات منتخبنا الوطني الأول إلى جوار ماليزيا منتخبات: تايلاند وإندونيسيا وفيتنام أيام 3 و7 و11 و15 يونيو الحالي، بينما يحتضن ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، مواجهات تايلاند مع إندونيسيا، وفيتنام مع إندونيسيا، وماليزيا مع فيتنام، وتايلاند مع ماليزيا.

طموح التأهل

ويدخل منتخبنا الوطني التصفيات المشتركة بطموح تحقيق الانتصار في مبارياته الأربع المتبقية بالمجموعة لحسم تأهله للمرحلة الثالثة الحاسمة كونها الأخيرة المؤهلة إلى المونديال، ويتطلع إلى تعويض ضياع 6 نقاط في أول 4 مباريات، حيث يحتل منتخبنا الوطني المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، مع تصدر فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط لماليزيا، و8 نقاط لتايلاند في المركزين الثاني والثالث.

تشكيلة "الأبيض"

ومن المتوقع أن تضم تشكيلة منتخبنا الوطني عدداً من النجوم ومنهم في حراسة المرمى المخضرم علي خصيف، وفي الدفاع: بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبد الرحمن أو «خليفة الحمادي» ومحمود خميس، وفي خط الوسط علي سالمين وعبد الله رمضان، وخليل إبراهيم، والهجوم علي مبخوت وكايو وليما.

يذكر أن اتحاد الكرة الإماراتي نال حقوق البث التلفزيوني لمباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة من قبل الاتحاد الآسيوي، حيث قام باعتماد القنوات الرياضية المحلية الناقلة لمباريات منتخب الإمارات وهي دبي الرياضية، والشارقة الرياضية، وأبوظبي الرياضية، وستستمتع الجماهير بتغطية تلفزيونية مميزة من قبل تلك القنوات.