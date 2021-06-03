الامارات | تعرّف إلى الجدول الجديد لمباريات ومواعيد منتخب سورية في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى الجدول الجديد لمباريات ومواعيد منتخب سورية في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن المنتخب السوري الأول لكرة القدم، يوم غدٍ الجمعة، وعلى استاد نادي الشارقة الإماراتي، أولى مبارياته في استكمال المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وآسيا 2023، حين يواجه نظيره منتخب المالديف في لقاء يقام في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي للإمارات، السابعة بتوقيت سورية.

ويعاود "نسور قاسيون" الاثنين المقبل، خوض ثاني المواجهات، بلقاء منتخب غوام الذي سيقام في السادسة مساءً بحسب توقيت الإمارات، الخامسة عصراً بتوقيت سورية، وليسدل الستار عن المباريات في 15 من يونيو الجاري بلقاء صعب أمام منتخب الصين ينطلق في التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي الإماراتي، الثامنة مساءً في سورية.

ويستكمل المنتخب السوري التصفيات، وهو في صدارة المجموعة الأولى، بالعلامة الكاملة و15 نقطة من خمس انتصارات، فيما يحتل منتخب الصين المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الفيليبيني الثالث، وجاءت المالديف بالمركز الرابع برصيد ست نقاط، وليتذيل منتخب غوام ترتيب المجموعة برصيد صفر نقطة، ويحتاج "نسور قاسيون" في مبارياتهم الثلاث إلى نقطة واحدة لضمان التأهل إلى آسيا 2023، وست نقاط للعبور إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

الجدول بحسب التوقيت في سورية:

04-06-2021 الساعة 19:00 بتوقيت سورية

سورية X المالديف

07-06-2021 الساعة 17:00 بتوقيت سورية

سورية X غوام

15-06-2021 الساعة 20:00 بتوقيت سورية

سورية X الصين

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