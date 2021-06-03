الامارات | الترجي يتلقى ضربة موجعة بعد إيقاف نجمه الأبرز بسبب المنشطات

شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يتلقى ضربة موجعة بعد إيقاف نجمه الأبرز بسبب المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف مهاجم الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي لمدة عام لخرقه قواعد مكافحة المنشطات. وثبتت إيجابية نتيجة اختبار الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) خلال مباراة فريقه ضد مولودية الجزائر الجزائري في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل الماضي. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 وبلوغهما الدور ربع النهائي معا.

ويشكل الايقاف ضربة موجعة للترجي المقبل على مواجهة الأهلي المصري حامل اللقب في الدور نصف النهائي. وقررت اللجنة معاقبة حارس مرمى مولودية الجزائر أحمد بوطاقة وزميله المهاجم عبد النور بلخير لمدة عام أيضا بسبب اعتدائهما على البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة فريقهما ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة.

وأوضحت اللجنة "بعد صافرة النهاية، قام لاعبا مولودية الجزائر عبد النور بلخير وأحمد بوطاقة بالاعتداء على الحكم بركله في ساقه. أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبين بسبب السلوك العنيف". وفاز الوداد البيضاوي بهدف وحيد وبلغ الدور نصف النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بالتعادل الإيجابي 1-1. وأضافت "إيقاف عبد النور بلخير وأحمد بوطاقة لمدة اثني عشر (12) شهرا. يتم إيقاف اللاعبين من المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك مسابقات الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات الوطنية".

وفرضت اللجنة غرامة قدرها 25 ألف دولار على نادي مولودية الجزائر بسبب السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة المعنية. من جهة أخرى، أوقف الاتحاد الإفريقي مسؤول فريق جاراف السنغالي يوسو ديال لمدة عامين من جميع أنشطة كرة القدم، واللاعبين مامادو سيلا وألبرت ديين ست مباريات بسبب الاعتداء على حكم مباراة فريقهم ضد كوتون سبور الكاميروني في إياب ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد في 23 مايو الماضي.

وأكد الاتحاد القاري أن مسؤولي جاراف بقيادة ديال وبعض اللاعبين بينهم ديين وسيلا اندفعوا نحو حكام المباراة واعتدوا عليهم جسديًا ولفظيًا في الملعب، مشيرا إلى أن الحكم المالي بوبو تراوريه أصيب بجروح خطيرة في الرأس. وفرض الاتحاد الافريقي غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار على نادي جاراف للسلوك العدواني وغير اللائق من قبل المسؤولين واللاعبين. وحقق جاراف الفوز على كوتون 2-1 إيابا وخرج خالي الوفاض لخسارته صفر-1 ذهابا حيث تأهل الفريق الكاميروني لتسجيله خارج القواعد.

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