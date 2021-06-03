شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد مواعيد 3 مباريات لبيراميدز في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من إدارة المسابقات باتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد 3 مباريات من لقاءات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد تأجيل عدد من المباريات بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا مؤخرا.

وتقرر وفقا للجدول المرسل من جانب اتحاد الكرة أن تكون بداية مباريات بيراميدز أمام سموحة يوم 15 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء، على أن يحل الفريق ضيفا على الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في التاسعة مساء على استاد السلام، قبل أن يستضيف إنبي يوم 5 يوليو على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء.

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره الرجاء المغربي يومي 20 و27 يونيو الجاري في القاهرة وكازبلانكا على التوالي في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.