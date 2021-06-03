شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي : سأتحدث عن مستقبلي مع الزمالك عقب معسكر المنتخب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك أنه سيقوم بتوضبح كل شيء عن مستقبله مع الزمالك عقب انتهاء معسكر المنتخب التونسي الحالي.

ويتواجد الفرجاني ساسي في معسكر المنتخب التونسي والذي يخوض فيه ثلاث مباريات ودية .

وقال ساسي في مقابلة مع الصحفيين في تونس نقلتها الرياضية التونسية: «تتحدثون عن مستقبلي مع الزمالك.. بعد التوقف الدولي سأوضح كل شيء».

وأضاف: «كل شيء ظاهر أعرف أن الرأي العام في تونس يسمع أشياءً ولا يعرف صحتها لأنني لا أتحد بعد التوقف الدولي سأوضح كل شيء حتى يعرف الجميع الحقيقة».

وقال محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، إن اللاعب التونسي فرجاني ساسي، حصل على كافة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة: «ساسي حصل على مستحقاته المالية المتأخرة ولازالنا نتفاوض معه من أجل التجديد إن لم يكن وقع لنادٍ اّخر».

وأكمل: «سنتفاوض مع فرجاني ساسي كي يبقى ضمن صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الكروي في مصر في حالة رفضه التجديد لمواسم أخرى».

وأنهى تصريحاته:«نرحب بإبرام صفقات مع النادي الأهلي بشكل مباشر في ظل الحالة الطيبة التي تجمع إدارتي الناديين في الوقت الحالي والعلاقات المميزة».