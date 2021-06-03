شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي لـ توتنهام؟ دانيل ليفي يستهدف «الضربة المزدوجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب نادي توتنهام الإنجليزي من الحصول على خدمات المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، لقيادة الفريق بداية من الموسم القادم.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي مع المدرب المؤقت، ريان ماسون، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال شهر أبريل الماضي بسبب النتائج المخيبة لفريق السبيرز والذي أنهى الموسم الماضي من البريميرليج في المركز السابع.

ويحاول دانيل ليفي، رئيس النادي، إعادة الفريق لمصاف الـ4 الكبار في الكرة الإنجليزية، وهو ما كان عليه حال الفريق خلال النصف الثاني من العقد الماضي وبالتحديد خلال فترة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وهي الفترة التي وصلت ذروتها في نهاية موسم 2018/2019 مع وصول الفريق اللندني لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن من بعد ذلك والفريق لم يعرف سوى النكبات والتراجع الكبير في النتائج، وما تلاه من الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا لموسمين على التوالي.

ويمتلك أنطونيو كونتي كل المقومات المثالية لإعادة السبيرز لدوري الأبطال، وإنهاء سلسلة النادي السلبية بالفشل في التتويج بأي بطولة منذ 13 عامًا، وبالتحديد منذ التتويج بكأس رابطة المحترفين في عام 2008.

وحقق كونتي لقب الدوري مع جميع الفرق الثلاث الأخيرة التي دربها، ومن بينهم لقب الدوري مع تشيلسي في البريميرليج، وهو الفريق الذي أمضى معه المدرب الإيطالي موسمين، حقق خلالهما لقبي الدوري (2017) وكأس الإتحاد الإنجليزي (2018).

وسيحاول السبيرز إغراء كونتي – الذي ترك منصبه في إنتر ميلان بعد رغبة الإدارة في بيع بعض العناصر الأساسية في الفريق لتوفير المال – من خلال قائمة لاعبين مميزين على رأسهم الهداف الإنجليزي هاري كين، الذي كان أعلن رغبته مؤخرًا في الرحيل من السبيرز، لكن قدوم كونتي سيمثل ضربة مزدوجة لصالح دانيل ليفي، من خلال استقدام مدرب فائز وله سجل رائع، واقناع هاري كين بالاستمرار لموسم آخر يحاول فيه السبيرز المنافسة على الألقاب.

التقارير الواردة من إيطاليا تقول أن الطرفين لا يزالان في مفاوضات حول المقابل المادي الذي سيحصل عليه المدرب الإيطالي البالغ من العمر 51 عامًا، لكن نفس التقارير شددت على أن كونتي حريص على العودة للعمل في إنجلترا، ويمثل توتنهام أفضل فرصة له للعودة إلى البريميرليج، حيث سيعمل مع نادٍ قادر على المنافسة.