شكرا لقرائتكم خبر عن اللصوص يسرقون الأحذية لنجم البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم المهاجم البرازيلي السابق ماريو جاردل، الذي حصد الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الكبرى الخمسة في أوروبا مرتين أمس الأربعاء، بلاغا حول سرقة الحذاءين اللذين توج بهما. وأوضح أسطورة بورتو أن اللصوص الذين اقتحموا منزله بمدينة فورتاليزا (شمالي البرازيل)، سرقوا حذاءين ذهبيين توج بهما إبان فترته مع بورتو وسبورتنغ لشبونة البرتغاليين، وغلطة سراي التركي، وآخر فضي، وجائزة أخرى من البرونز.

وناشد جاردل، البالغ 47 عاما، متابعيه على «إنستجرام» مساعدته في العثور على الجوائز المسروقة، قائلا: «إن القيمة العاطفية للجوائز أكبر من قيمتها المالية».

وتوج المهاجم البرازيلي بلقب هداف الدوري البرتغالي 5 مرات مع بورتو، وكذلك بطولة كوبا ليبرتادوريس في 1995، ودوري الأبطال في موسم (1999-2000).

ألقاب عديدة اكتسبها ماريو خلال مسيرته، ما بين سوبر والقناص ومنارة بورتو وغيرها، كان قادرا على أن يسجل بأفضل شكل ممكن.