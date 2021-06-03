شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير : صلاح اتخذ قراره بشأن عرض سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن لديه معلومات بشأن مستقبل محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، يرغب بشدة في ضم محمد صلاح إلى فريقه».

وأضاف: «هناك مفاوضات قوية من جانب باريس سان جيرمان لضم اللاعب المصري، حيث لدى رئيس النادي رغبة في أن يكون الخط الهجومي لفريقه، مكونا من الثلاثي نيمار ومحمد صلاح ومبابي».

وتابع: «حتى هذه اللحظة محمد صلاح لديه رغبة كبيرة في البقاء مع ليفربول الإنجليزي، ولم يحسم خطوته المقبلة».

وتحدث أحمد شوبير عن موقف محمد صلاح من اللعب مع الفراعنة في أوليمبياد طوكيو، قائلا «صلاح أبدى رغبته في المشاركة مع الأوليمبي، لكنه طلب الحصول على موافقة إدارة ليفربول فقط».

وتحدث شوبير عن الثلاثي الكبار في قائمة المنتخب الأوليمبي، قائلا «محمد صلاح يقترب من التواجد، وهناك مفاضلة بين محمود حمدي الونش وأحمد حجازي، حيث يرغب شوقي غريب في ضم مدافع قوي، خصوصا أنه يعتمد في طريقة لعبه على 3 مدافعين».

واختتم «حال وصول الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيرفض النادي بشدة تواجد حارسه محمد الشناوي مع المنتخب الأوليمبي».