شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف اقتراب الأهلي من ضم صفقة جديدة ورحيل هذا اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي اقترب من حسم التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم والمعار لصفوف نادي انبي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : «النادي الأهلي اقترب من التعاقد مع كريم فؤاد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد رفض نادي انبي تفعيل عقد شرائه من نادي النجوم مقابل 15 مليون جنيه»، مؤكدًا :«الأهلي يسعى لحسم صفقة ظهير النجوم، وذلك بعد تألقه مع نادي انبي هذا الموسم، وإجادته اللعب في أكثر من مركز».

وأشار: «السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي والذي انتهت إعارته مع نادي أنقرة التركي، سيرحل بشكل نهائي عن صفوف القلعة الحمراء، في الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا :«الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، يرفض بقاء اللاعب مع الفريق، لعدم قناعته بمستواه الفني».

وأكمل: «بادجي، سيرحل عن الأهلي بمقابل مادي ضعيف، مقارنة بناد دفعه الأهلي عندما تعاقد معه»، مضيفا :«اللاعب لديه عرض من أحد أندية دوري الدرجة الثانية في فرنسا، وعرض أخر من أحد أندية الدوري البلجيكي».