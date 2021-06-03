شكرا لقرائتكم خبر عن راتب محمد صلاح سنوياً .. نادي أوروبي يعرض نصف مليار جنيه لخطف «مو» من ليفربول.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وفريق ليفربول الإنجليزي مازال حديث الصباح والمساء داخل سوق الانتقالات الصيفية، خاصة وأن باريس سان جيرمان الفرنسي يكثف تحركاته لضم النجم المصري خلال هذا الصيف الساخن وخطفه من فريقه ليفربول المتمسك ببقاء محمد صلاح داخل الريدز.

وكشف مدحت شلبي، خلال برنامجه التلفزيوني مساء اليوم، أن محمد صلاح، يمتلك عرضا ضخما من فريق باريس سان جيرمان، مقدر بنصف مليار جنيه سنوياً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح يحصل على راتبا سنويا في فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، يقدر بملبغ 176 مليون جنيه، مما يعد ثلث الرقم المعروض عليه من الفريق الباريسي الذي يضم عملاقة أوروبا، مثل، كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، ونيمار دا سليفا، نجم المنتخب البرازيلي.