شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلى فى راحة بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الأهلى لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة اليوم وغدا بعد التتويج بلقب الدورى الممتاز على حساب الزمالك.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة الشرقية للدخان فى دور الـ 32 بكأس مصر الأثنين القادم .

نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.

حضر اللقاء العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى و محمد سراج و محمد الدماطى و محمد الجارحى وطارق قنديل أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المؤقتة الزمالك حسين لبيب .

ونهى فريق الأهلى للكرة الطائرة الدورى فى صدارة الترتيب بواقع 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

وصل الزمالك إلى نفس نقاط الأهلى قبل القمة بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.

و أقيم اللقاء وسط حضور أسر اللاعبين من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى .